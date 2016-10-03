"سيدتي نت" يكشف التفاصيل: لقاء الخميسي هل تنضم لقائمة المذيعات؟

تلقت الفنانة المصرية الشابة لقاء الخميسي عرضاً مالياً مغرياً للانضمام لقائمة "الفنانات المذيعات"، عبر شبكة قناة أوربت، ولكنها لم تحسم قرارها بعد "لصعوبة" الالتزام بشروط العمل الجديد، إذ سيتحتم عليها مواجهة الجماهير يومياً طوال الأسبوع عبر البرنامج الأشهر "القاهرة اليوم" برفقة الإعلامي جمال عنايت ، بديلة للإعلامية رانيا بدوي.

لقاء أكدت باتصال خاص لـ"سيدتي نت" أنها لم تحسم الموقف بعد، خاصة وأن هناك صعوبة في التوفيق بين العمل داخل البرنامج اليومي، وبين الالتزام بتصوير أعمالها الفنية الجديدة، وأن المفاوضات تدور حول هذه النقطة فقط، لضمان ألا يؤثر عملها كمذيعة على مستقبلها الفني، وهناك اقتراح أن يتم التعامل معها مثل الفنان الكبير عزت أبو عوف والفنانة رجاء الجداوى أشهر نجوم البرنامج في الفترات السابقة، حيث كان يتم منحهما إجازة أثناء أوقات التصوير.