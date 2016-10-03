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بليك ليفلي وريان رينولدز يرزقان طفلهما الثاني

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الإثنين 03-10-2016 14:50

أنجبت النجمة الأمريكية الشهيرة بليك ليفلي Blake Lively مولودها الثاني في نهاية الأسبوع من زوجها النجم الهوليوودي الشهير ريان رينولدز Ryan Reynolds.
وقد استقبلت النجمة البالغة من العمر 29 عاماً مولودها في مستشفى مانهاتن، إلا أنها لم تفصح عن جنس المولود أو اسمه أو أيّ معلومة أخرى خاصة به.
واللافت أن بليك حضرت بعد يومين من الإنجاب في حفل زفاف صديقتها المقرّبة جسيكا، وقد نشرت صورة معها وهي تقبّلها.
يذكر أن علاقة بليك ليفلي و ريان رينولدز بدأت في عام 2010، ولديهما طفلة صغيرة تدعى جيمس، تبلغ من العمر عامين.

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سيدتي