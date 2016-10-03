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بالصور: Kim Kardashian في المطار بعد خسارة مجوهرات بقيمة 16 مليون دولار

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الإثنين 03-10-2016 17:26

التقطت عدسات الباباراتزي صور للنجمة العالمية كيم كارداشيان Kim Kardashian أثناء استقلالها طائرة خاصّة بعد تعرّضها لعملية سطو مسلح في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في مقر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس.
وقد ظهرت كيم في الصور بإطلالة غريبة باللون الأسود حتى رأسها، في محاولة منها للتخفّي من عدسات الكاميرات التي كانت بالمرصاد.
وكانت كيم قد أفادت في بلاغها للشرطة الفرنسية أنّ 5 رجال ملثمين، وهم بزيّ الشرطة، قد اقتحوا منزلها وسرقوا مجوهرات تصل قيمتها إلى نحو 16 مليون دولار.
وأشارت كيم إلى أن اللصوص كبّلوا حارس المبنى تحت تهديد السلاح، فاقتادهم إلى غرفتها، حيث هدّدوها بالسلاح وحبسوها في الحمّام، إلا أنّها لم تتعرّض لأيّ أذى جسدي.
وكان مصدر من الشرطة الفرنسية قد أكّد أن 5 مسلحين سرقوا مجوهرات بملايين الدولارات من نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، حين كانت تقيم في مسكن فاخر بوسط العاصمة باريس، نحو الساعة الثالثة فجراً، من دون أن يُصب أحد بأذى.
يُشار إلى أنّ كيم كانت تقيم مع والدتها وشقيقتها في باريس لحضور أسبوع الموضة، وكانت تسكن في مسكن فاخر منعزل يقيم فيه المشاهير والأثرياء خلف كنيسة مادلين في باريس، حيث سبقت لها الإقامة في المكان عام 2014 قبل زواجها مغني الراب كاني ويست.

 

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