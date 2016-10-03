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"تعليم الشرقية": مدرسة "التسمم" غير مطبق عليها نظام الوجبة المدرسية

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"تعليم الشرقية": مدرسة "التسمم" غير مطبق عليها نظام الوجبة المدرسية "تعليم الشرقية": مدرسة "التسمم" غير مطبق عليها نظام الوجبة المدرسية

>الشرقية – إيمان مهنى

أكدت فريدة مجاهد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن المدرسة التابعة لإدارة ههيا التعليمية، التى تعرض تلاميذها لحالات إعياء اليوم، غير مطبق عليها نظام الوجبة المدرسية، وأن المصابين وعددهم 17 تلميذا وتلميذة تناولوا " فيشار" مصنع قاموا بشراءه من محل بقالة بجانب المدرسة.

وأضافت وكيل الوزارة لـ"اليوم السابع"، أنها كلفت مديرة الإدارة بالتواجد بجوار التلاميذ فى المستشفى لحين انتهاء إسعافهم جمعيا وخروجهم فور تماثلهم للشفاء، لافتة إلى أن حالتهم بسيطة ولا توجد بينهم حالات خطرة، حيث أن معظمهم يعانى من المغص.

كانت مستشفى ههيا المركزى، قد  استقبلت 17 تلميذا وتلميذة من مدرسة ابتدائى فى عزبة مختار بيه التابعة لقرية الفواقسة، يعانون من قئ وإسهال نتيجة تناول وجبة فاسدة، وتم تقديم لهم العلاج اللازم.


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