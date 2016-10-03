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جابر نصار يعلن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد عضوين بالبرلمان بسبب كشوف العذرية

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جابر نصار يعلن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد عضوين بالبرلمان بسبب كشوف العذرية جابر نصار يعلن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد عضوين بالبرلمان بسبب كشوف العذرية

>كتب وائل ربيعى - أحمد حسنى

أعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، الذى طالب بتوقيع كشوف العذرية على طالبات الجامعات قبل التحاقهن بالمدن الجامعية.

 

وقال نصار، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، :"قررت بشخصى وبصفتى رئيسا لجامعة القاهرة، ومسئولا عن طالبات جامعة القاهرة المحترمات، واللاتى نفخر بهن ونقدرهن تقديم بلاغ رسمى إلى السيد النائب العام غدا ضد السيدين عضوى البرلمان لاتهامهما طالبات الجامعات ومنها جامعة القاهرة باتهامات باطلة تنال من شرفهن وسمعتهن ومن الجامعة وتؤثر على مركزها محليا ودوليا".

 

وأضاف نصار، أن التصريحات غير المسئولة لهذين العضوين لا يمكن قبولها، وغير صحيحة على الإطلاق ولا يمكن السكوت عليها، وليعلم الجميع أن فى قانون يحاسب ويخضع له الجميع، وليعلم الذين تنفلت ألسنتهم بغير الحق، أننا لن نسكت على إهانة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وتلك مسئوليتنا وفقا للقانون.

 

 


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