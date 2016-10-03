أخبار عاجلة

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
فيديو.. موسي: القرضاوي أفتى بتدمير الكنائس.. «حاسبوه مع موزة» -
نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير» -
بكرى: رئيس مجلس «الأهرام» يرفض طبع الصحيفة لهذا السبب -
«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص -
الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

روسيا الأولى في تصدير القمح للعام الثاني على التوالى

Google+ Print
روسيا الأولى في تصدير القمح للعام الثاني على التوالى روسيا الأولى في تصدير القمح للعام الثاني على التوالى

قمح -أرشيفية

كشف تقرير لوكالة «بلومبرج» المعنية بالشئون الاقتصادية الدولية، عن أن روسيا ستحتفظ بلقب أكبر مصدر للقمح فى العالم للعام الثاني على التوالي.

وأضاف التقرير، حسبما نقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية اليوم الاثنين، أن “فوز القمح الروسي في آخر مناقصة أقامتها ، كأكبر مستورد للقمح في العالم، يظهر كيف أن إنتاج روسيا من الحبوب يظل تنافسيا في الأسواق الدولية”، منوهًا إلى عزم موسكو إلغاء الضرائب المفروضة على صادرات القمح.

وأشار التقرير إلى أن العالم لديه فائض كبير من القمح، وأن ارتفاع الأسعار الذى حدث قبل عدة سنوات أدى إلى زراعة مساحات كبيرة من الأراضى بالقمح.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»

الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»

بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به بـ"تفجير المرقسية"

بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به بـ"تفجير المرقسية"