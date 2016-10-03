روسيا الأولى في تصدير القمح للعام الثاني على التوالى

كشف تقرير لوكالة «بلومبرج» المعنية بالشئون الاقتصادية الدولية، عن أن روسيا ستحتفظ بلقب أكبر مصدر للقمح فى العالم للعام الثاني على التوالي.

وأضاف التقرير، حسبما نقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية اليوم الاثنين، أن “فوز القمح الروسي في آخر مناقصة أقامتها مصر، كأكبر مستورد للقمح في العالم، يظهر كيف أن إنتاج روسيا من الحبوب يظل تنافسيا في الأسواق الدولية”، منوهًا إلى عزم موسكو إلغاء الضرائب المفروضة على صادرات القمح.

وأشار التقرير إلى أن العالم لديه فائض كبير من القمح، وأن ارتفاع الأسعار الذى حدث قبل عدة سنوات أدى إلى زراعة مساحات كبيرة من الأراضى بالقمح.

أ ش أ