اليوم.. اختبار طبي لـ محمد هاني لتحديد موقفه من تدريبات الأهلي

يعاني محمد هاني لاعب فريق الأهلي، من تورم في الكاحل تعرض له في مران الفريق المسائي أمس الأحد، وخرج على إثره قبل نهاية المران.

وأكد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، أن اللاعب سوف يخضع لاختبار طبي في مران الفريق مساء اليوم، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية أوتنفيذ فقرات تأهيل للتعافي من الإصابة.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريب على فترتين، بدءًا من غد الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويسعى حسام البدري المدير الفني للفريق إلى تطبيق هذا النظام على فترات من أجل رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين استعدادًا للمرحلة المقبلة.

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