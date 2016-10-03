أخبار عاجلة

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
فيديو.. موسي: القرضاوي أفتى بتدمير الكنائس.. «حاسبوه مع موزة» -
نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير» -
بكرى: رئيس مجلس «الأهرام» يرفض طبع الصحيفة لهذا السبب -
«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص -
الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

اليوم.. اختبار طبي لـ محمد هاني لتحديد موقفه من تدريبات الأهلي

Google+ Print
اليوم.. اختبار طبي لـ محمد هاني لتحديد موقفه من تدريبات الأهلي اليوم.. اختبار طبي لـ محمد هاني لتحديد موقفه من تدريبات الأهلي

محمد هاني

يعاني محمد هاني لاعب فريق الأهلي، من تورم في الكاحل تعرض له في مران الفريق المسائي أمس الأحد، وخرج على إثره قبل نهاية المران.

وأكد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، أن اللاعب سوف يخضع لاختبار طبي في مران الفريق مساء اليوم، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية أوتنفيذ فقرات تأهيل للتعافي من الإصابة.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريب على فترتين، بدءًا من غد الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويسعى حسام البدري المدير الفني للفريق إلى تطبيق هذا النظام على فترات من أجل رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين استعدادًا للمرحلة المقبلة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا