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«الدولة» ينهى مراجعة المسودة لمشروع «الضبعة» النووى

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«الدولة» ينهى مراجعة المسودة لمشروع «الضبعة» النووى «الدولة» ينهى مراجعة المسودة لمشروع «الضبعة» النووى

أرشيفية

أفادت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، اليوم، أن مجلس الدولة أنهى مراجعة المسودة النهائية لمشروع عقد بناء المحطة النووية في الضبعة، وقام بتحويلها إلى الجهات المختصة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، محمد اليماني، إن “الاتفاقية جرى مراجعتها من قبل مجلس الدولة بعدما حولها الوزير، وانتقلت الآن إلى الجهات المختصة، ولفت المتحدث إلى أن موعد التوقيع لم يحدد بعد”، وذلك بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح قد استقبل، الأسبوع الماضي المدير العام لشركة “روس أتوم” الروسية سيرغي كيريينكو، لمناقشة الجوانب الفنية والمالية النهائية للعقود التي سيتم توقيعها لإنشاء محطة نووية في الضبعة.

 

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