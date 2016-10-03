تركيا تمدد حالة الطوارئ 3 أشهر

أعلن المتحدث باسم الحكومة التركية موافقة مجلس الوزاراء على تمديد حالة الطوارئ في البلاد 90 يوما بعد المحاولة الانقلابية التي جرت في يوليو الماضي.

ومنذ أيام أوصى مجلس الأمن القومي التركي، الذي يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، بتمديد حالة الطوارئ التي أعلنت لـ 3 أشهر في أعقاب محاولة الانقلاب.

و«بحسب سكاي نيوز عربية» فقد أصدر المجلس، المؤلف من قادة سياسيين وعسكريين برئاسة أردوغان، التوصية في وقت متأخر الأربعاء بهدف “اتخاذ إجراءات لحماية حقوق وحريات المواطنين.” ولم يحدد إلى أي مدى سيطول فرض حال الطوارئ.

وتتهم الحكومة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، بأنه العقل المدبر للانقلاب.

وتسمح حالة الطوارئ للحكومة بتمرير تشريعات بقرارات، ما يسهل القيام بحملة قمع واسعة ضد حركة غولن.

واعتقلت تركيا نحو 32 ألف شخص جراء الانقلاب. وفصل عشرات الآلاف من وظائفهم الحكومية أو أوقفوا من بينهم رجال شرطة وضباط وقضاة.