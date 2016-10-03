بالصور.. 216 شاب يزورون متحف النيل فى أولى رحلات قطار الشباب لأسوان

قال المهندس هشام فرغلى مدير متحف النيل الوثائقى بأسوان إن المتحف استقبل 216 شاب قادمين ضمن أولى رحلات قطار الشباب التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، ومن المقرر أن يزور المتحف يوم الثلاثاء القادم 300 شاب وفتاة ضمن الرحلات.

وأضاف فرغلى “” أن رحلات قطار الشباب تهدف إلى تعريف الشباب بتاريخ مصر العريق وكانت أولى زياراتهم في أسوان متحف النيل للتعرف على تراث الأباء والأجداد ومافعلوه لترويض النهر لتوفير أحتياجات البلاد من قطرة المياه وكيف كان الحفاظ عليها من التلوث ومدى أرتباط مصر بالأشقاء في دول حوض النيل،مشيرًا إلى أن المتحف في أستعداد دائم لأستقبال الأفواج السياحية والرحلات.