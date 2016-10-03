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وزير الاستثمار التونسى: تونس تحتاج إلى 20 مليار دولار للنهوض باقتصادها

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وزير الاستثمار التونسى: تونس تحتاج إلى 20 مليار دولار للنهوض باقتصادها وزير الاستثمار التونسى: تونس تحتاج إلى 20 مليار دولار للنهوض باقتصادها

>تونس /أ ش أ/

قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى التونسى فاضل عبد الكافى أن بلاده بحاجة إلى 20 مليار دولار على مدى خمس سنوات للنهوض باقتصادها.

وأضاف عبد الكافى فى تصريح اليوم الاثنين، لدى افتتاحه ورشة حوار حول (التنافسية فى تونس)- أن المالية العمومية لم تعد تكفى لتطوير نسب النمو.


> وأوضح أن تونس تسعى إلى التركيز على الاستثمارات الصناعية لا سيما صناعة السيارات والصناعات الفلاحية المتطورة والنسيج، مؤكدا ضرورة استثمار التطورات السياسية الحاصلة مثل تشكيل حكومة وطنية وعودة الاستقرار الأمنى لاستقطاب مستثمرين ومانحين أجانب، داعيًا إلى الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى التى مرت بأزمات اقتصادية صعبة.

 


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