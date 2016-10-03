ترامب متهم بالتهرب من دفع الضرائب

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية أنها تمتلك مستندات تثبت أن دونالد ترامب donald trump المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة ربما نجح في تفادي دفع الضرائب لسنوات طويلة.

ويعتبر التهرب من الضرائب من أخطر الجرائم تأثيراً على سمعة الساسة ورجال الأعمال في العالم الغربي.

وقالت الصحيفة إن الإقرار الضريبي لترامب عن عام 1995 يثبت قيامه بإعلان خسارة شركاته أكثر من 900 مليون دولار.

وأوضحت أن حجم الخسارة التي أعلنها ترامب كان ضخماً بحيث أنه ربما خوله قانونياً عدم دفع ضرائب عن أنشطته الاقتصادية لنحو 18 عاماً.

وتجنبت حملة ترامب نفي أو تأكيد ادعاء الصحيفة لكن الحملة رفضت في السابق نشر السجل الضريبي للمرشح عن الحزب الجمهوري.

وفي بيان لها قالت الحملة إن ترامب رجل أعمال كبير ويعرف قانون الضرائب أكثر من أي مرشح رئاسي أخر.

وهاجمت الحملة الجريدة المعروفة واتهمتها بمحاولة تقديم الدعم للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون Hillary Clinton "عن طريق تشويه سمعة منافسها الجمهوري".

وأضافت أن ترامب قام بدفع مئات الملايين من الدولارات للسلطات الضريبية الأمريكية المختلفة على مدار الأعوام الماضية.

من جانبه قال مدير حملة كلينتون في بيان إن ترامب "تجنب دفع الضرائب لنحو عقدين من الزمن".

وأضاف روبي مور أنه في الوقت نفسه قام ملايين الموظفين والأسر الأمريكية بدفع الضرائب المستحقة عليهم أولا بأول معلقاً أن ترامب يعتبر ذلك "ذكاء".

وطالب مور ترامب بالإعلان فوراً عن سجله الضريبي "ليعلن للجميع إلى أي مدى كان ذكيا".