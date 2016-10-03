«جوجل» تشارك فى الحرب على تنظيم «داعش»

قام محرك البحث “جوجل”، باتباع تقنية تحول المستخدمين الذين يبحثون عن كلمات لها علاقة بتنظيم “داعش”، إلى محتويات أخرى تحارب التشدد.

وركز جوجل على كلمات معينة، ما أن يكتبها المستخدم حتى يحوله إلى مقاطع فيديو على يوتيوب تحارب التشدد، وفق ما نقلته سكاى نيوز عربية عن وكالة رويترز.

وتتضمن هذه الكلمات، أسماء وكالات الأنباء التابعة لداعش، بالإضافة إلى شعار التنظيم وأسماء الأماكن التي يتجمع فيها مسلحيه في المدن التي يسيطر عليها.

ونجحت هذه الحملة الإلكترونية في الوصول إلى 320 ألف مستخدم خلال 8 أسابيع، إذ غطت كلمات قد تكون مرتبطة بالتنظيم، وصل عددها إلى ألف كلمة.