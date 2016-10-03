أخبار عاجلة

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
فيديو.. موسي: القرضاوي أفتى بتدمير الكنائس.. «حاسبوه مع موزة» -
نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير» -
بكرى: رئيس مجلس «الأهرام» يرفض طبع الصحيفة لهذا السبب -
«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص -
الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«جوجل» تشارك فى الحرب على تنظيم «داعش»

Google+ Print
«جوجل» تشارك فى الحرب على تنظيم «داعش» «جوجل» تشارك فى الحرب على تنظيم «داعش»

جوجل

قام محرك البحث “جوجل”، باتباع تقنية تحول المستخدمين الذين يبحثون عن كلمات لها علاقة بتنظيم “داعش”، إلى محتويات أخرى تحارب التشدد.

وركز جوجل على كلمات معينة، ما أن يكتبها المستخدم حتى يحوله إلى مقاطع على يوتيوب تحارب التشدد، وفق ما نقلته سكاى نيوز عربية عن وكالة رويترز.

وتتضمن هذه الكلمات، أسماء وكالات الأنباء التابعة لداعش، بالإضافة إلى شعار التنظيم وأسماء الأماكن التي يتجمع فيها مسلحيه في المدن التي يسيطر عليها.

ونجحت هذه الحملة الإلكترونية في الوصول إلى 320 ألف مستخدم خلال 8 أسابيع، إذ غطت كلمات قد تكون مرتبطة بالتنظيم، وصل عددها إلى ألف كلمة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو: شاهد الجمل اللص يهاجم سيارة ويسرق طعام ركابها

فيديو: شاهد الجمل اللص يهاجم سيارة ويسرق طعام ركابها

بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!!

بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!!

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار

فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب

فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب