بالصور..«السياحة» تفتتح دورة تدريبية لتدريب الدبلوماسيين للترويج السياحى

افتتح وزير السياحة يحيى راشد، بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، اليوم الأثنين، الدورة التدريبية التي تقام بالتعاون بين وزارة الخارجية و منظمة السياحة العالمية، ووزارة السياحة لتدريب الكوادر الدبلوماسية على الترويج للسياحة، والتي تعقد يومي 3 و 4 من الشهر الجارى، وذلك وبحضور السيدة السفيرة هبه المراسي مساعد وزير الخارجية ومدير معهد الدراسات الدبلوماسية، والسيد عمرو عبد الغفار مدير المكتب الإقليمى للشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية بمدريد.

وصرح المستشار أحمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن انعقاد هذه الدورة يأتي في إطار متابعة نتائج اجتماع السيد وزير الخارجية مع أمين عام منظمة السياحة العالمية في فبراير الماضي، وتتويجًا لما تم بذله من جهود بين وزارتي الخارجية والسياحة ومنظمة السياحة العالمية، للإعداد لهذه الدورة لدعم ورفع كفاءة الكوادر الدبلوماسية المصرية للترويج للسياحة في الخارج، خاصة في ظل ما يواجهه هذا القطاع من تحديات هامة، بما يفرض مسئولية ملحة تقع على عاتق السفارات المصرية في الخارج من اجل تحقيق نجاحات ملموسة في هذا المجال.

وأوضح أبو زيد، بأن البرنامج التدريبي للدورة يهدف إلى تعريف الدبلوماسيين المصريين بموارد السياحة الوطنية، وأهداف وأولويات السياسات المعنية بالقطاع السياحي الوطني تجاه الأسواق والمنتجات السياحية، وكذلك هيكل القطاع السياحي المصري، كما يمتد منهج البرنامج التدريبي ليشمل تدريب الدبلوماسيين على المنهج العلمي للترويج للسياحة وكيفية إزالة العقبات من خلال دراسة حالات بعينها وإيجاد الحلول الملائمة لها.