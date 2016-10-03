بالمستندات.. بلاغ للنائب العام يطالب برفع الحصانة عن «إلهامي عجينة» والتحقيق معه

تقدمت الوحدة القانونية بمركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، اليوم الإثنين، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق ضد النائب البرلماني إلهامي أحمد عبداللطيف جاد عجينة، وشهرته “إلهامي عجينة”، للتحقيق معه على خلفية تصريحاته حول مقترحه بوجوب كشف العذرية على الفتيات كشرط للالتحاق بالجامعات، حسبما أفاد مراسلنا.

وطالبت الوحدة القانونية التي تضم كل من:” المحامين تامر الشريف، مهاب محمد، مصطفى فؤاد، وعلي عادل” في البلاغ رقم 12470 لسنة 2016 – عرائض نائب عام، برفع الحصانة البرلمانية عن النائب إلهامي عجينة، وفتح باب التحقيق معه، وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل، والذي طالب فيها أن يكون “الكشف الطبي لاثبات العذرية” شرط أساسي لقبول البنات في الجامعات المصرية.

وجاء البلاغ تأسيسًا على المواد (92 ، 45 ، 57 ) من الدستور المصري، والمادة (309 مكرر) من قانون العقوبات المصري، واستنادًا على الطعن رقم 56 لسنة 18 قضائية بتاريخ 15 نوفمبر 1997 أمام المحكمة الدستورية العليا، فضلًا عن المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.