«سبوتنيك»: قوات روسية تشارك الجيش المصرى بتدريبات لمكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، عن إرسال فرقة من مشاة البحرية إلى مصر للمشاركة بتدريبات عسكرية دولية لمكافحة الإرهاب.

وجاء في البيان: “لأول مرة سيتم إرسال فرق من المشاة البحرية الروسية مع أسلحتها إلى شمال أفريقيا، للمشاركة بالتدريبات العسكرية الدولية لمكافحة الإرهاب “، وذلك بحسب ما نشرته سبوتنيك

وسيتم خلال تدريبات فرق مشاة الجيشين الروسي والمصري رفع مستوى التفاعل المشترك في مواجهة التنظيمات المسلحة غير الشرعية في الظروف الصحراوية، وستتم مراقبة التدريبات من قبل ممثلين عن أكثر من 30 دولة.

وستكون مشاركة فرق البحرية الروسية في مصر، بحسب خطة التعاون الدولي لوزارة الدفاع الروسية، وبالاتفاق مع وزارة الدفاع المصرية.