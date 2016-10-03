«صلاح» يصل القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب استعدادًا للكونغو

وصل اللاعب محمد صلاح، لاعب فريق روما الإيطالى، اليوم الاثنين، إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني المقام حاليًا فى برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا للسفر مع الفريق عصر يوم الجمعة المقبل إلى “برازفيل” لملاقاة منتخب الكونغو فى الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أن اللاعب المحترف فى إيطاليا، أنهى إجراءات وصوله على الطائرة الإيطالية قادمًا من روما.

وكان قد أنضم كلًا من رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الإنجليزي، وعمر جابر لاعب فريق نادى السويسري، إلى المعسكر بالإسكندرية.

كان 7 لاعبين محترفين انضموا للمعسكر أمس وأمس الأول وهم محمود كهربا “اتحاد جدة” و أحمد المحمدى “هال سيتى الإنجليزي” ومحمد عبد الشافى “أهلى جدة السعودي” وعمر جابر “بازل السويسري” وأحمد حسن كوكا “سبورتنج براجا البرتغالي” ومحمود حسن تريزيجيه “موسكرون البلجيكي” ورمضان صبحي “ستوك سيتىي الإنجليزي”.