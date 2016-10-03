أخبار عاجلة

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
فيديو.. موسي: القرضاوي أفتى بتدمير الكنائس.. «حاسبوه مع موزة» -
نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير» -
بكرى: رئيس مجلس «الأهرام» يرفض طبع الصحيفة لهذا السبب -
«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص -
الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«صلاح» يصل القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب استعدادًا للكونغو

Google+ Print
«صلاح» يصل القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب استعدادًا للكونغو «صلاح» يصل القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب استعدادًا للكونغو

محمد صلاح من مطار القاهرة

وصل اللاعب محمد صلاح، لاعب فريق روما الإيطالى، اليوم الاثنين، إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك للانضمام لمعسكر الوطني المقام حاليًا فى برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا للسفر مع الفريق عصر يوم الجمعة المقبل إلى “برازفيل” لملاقاة منتخب الكونغو فى الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أن اللاعب المحترف فى إيطاليا، أنهى إجراءات وصوله على الطائرة الإيطالية قادمًا من روما.

وكان قد أنضم كلًا من رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الإنجليزي، وعمر جابر لاعب فريق نادى السويسري، إلى المعسكر بالإسكندرية.

كان 7 لاعبين محترفين انضموا للمعسكر أمس وأمس الأول وهم محمود كهربا “اتحاد جدة” و أحمد المحمدى “هال سيتى الإنجليزي” ومحمد عبد الشافى “أهلى جدة السعودي” وعمر جابر “بازل السويسري” وأحمد حسن كوكا “سبورتنج براجا البرتغالي” ومحمود حسن تريزيجيه “موسكرون البلجيكي” ورمضان صبحي “ستوك سيتىي الإنجليزي”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات