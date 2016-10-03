حمدان بن محمد: محمد بن راشد يوجه الدوائر الحكومية بالانضمام لمسرعات دبي المستقبل

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قد وجه بانضمام جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة في دبي لمنظومة مسرعات دبي المستقبل كلا في مجاله وضمن نطاق تخصصه وذلك حرصا من سموه على تعميم الفائدة والقيمة المضافة ومضاعفة التأثير لهذه المبادرة العالمية الرائدة ضمن القطاعات المختلفة.

وأشار سموه الى انه سيتم خلال الأيام القادمة اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الخطط لتنفيذ توجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وذلك لضم الجهات والمؤسسات المختلفة قبل بداية الدورة الثانية لبرنامج المسرعات.

وشدد سموه على أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم " رعاه الله " يريد لكل جهة حكومية ومؤسسة خاصة أن تصنع مستقبل قطاعها وتبني أسواقا جديدة وتساهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات وتحسن حياة الناس من خلال خدماتها كما أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يرى بأن صناعة المستقبل في عالم يعج بالمتغيرات المتسارعة لم يعد أمراً اختيارياً وإنما ضرورة ملحة لمواجهة ما يحمله المستقبل من تحديات واستغلال ما يخفيه من فرص.

وقال سموه " أطلقنا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد منظومة مسرعات دبي المستقبل قبل 3 أشهر بالتركيز على قطاعات معينة واستطعنا جذب أفضل عقول العالم في فترة زمنية قياسية ونطمح أن تغير هذه العقول بالشراكة مع جهاتنا الحكومية ومؤسساتنا الخاصة مستقبل هذه القطاعات ليس فقط في دولة الإمارات ودبي وإنما على مستوى العالم".

وأضاف "المسرعات تشكل منظومة متكاملة لجذب أفضل شركات الابتكار في العالم والحفاظ على صدارتنا العالمية" ..مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات ودبي لديها من الممكنات والسمعة العالمية الطيبة والجدية في تحويل الرؤى إلى واقع مع يعطي شركات العالم الابتكارية الثقة للتواجد فيها لاختبار وتطبيق كل ما من شانه احداث تغيير جذري في حياتنا.

جاءت تصريحات سموه بمناسبة افتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " لمسرعات دبي المستقبل البرنامج العالمي الرائد والهادف لتسريع الجيل القادم من التكنولوجيا ونماذج الأعمال ضمن القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات إضافة إلى توفير فرص استثمارية ضمن قطاعات المستقبل.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال افتتاحه قد زار مقر مسرعات دبي المستقبل التابع لـ 8 جهات مختلفة والتي تركز بدورها على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والطاقة والنقل والمواصلات والتكنولوجيا والأمن والسلامة والخدمات المالية واطلع على المشاريع ذات الطابع المستقبلي ضمن هذه القطاعات.