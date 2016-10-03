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بالصور .. برنامج “بوضوح” يستضيف جيهان السادات الليلة

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كتبت : إنجي لطفي

unnamed (35) يستضيف الإعلامي  عمرو الليثي  ببرنامجه بوضوح، السيدة جيهان السادات، ويذاع اللقاء اليوم الأثنين في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة الحياة الأولى، وذلك في إطار احتفالات السادس من أكتوبر.

وتكشف السيدة جيهان السادات أسرارًا عن هذه الحقبة الهامة من تاريخ ، والتى تضمنت نصرأكتوبر المجيد مروراً بمعاهدة كامب دفيد وتحرير سيناء وانسحاب اخر جندى اسرائيلى من سيناء ،وما تعرض له الرئيس السادات من انتقادات وهجوم حتى لا يقوم بتوقيع المعاهدة ، وأسرارهامة تذاع لاول مرة مع الاعلامى عمرو الليثى بقناة الحياة.

كما تتضمن الحلقة ارتباطها بالزعيم الراحل أنور السادات عندما كان ضابطاً صغيراً واللقاء الاول بينهما بمدينة السويس وكيف تم التعارف مروراً بالزواج وكواليس تذاع لاول مرة عن الانسان والزوج انور السادات ، وحياتها بعد وفاة الرئيس السادات ، وعلاقتها بأسرة الرئيس مبارك .

 

يذاع برنامج بوضوح اليوم الاثنين 3 اكتوبر فى العاشرة مساءً على شاشة الحياة.

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