تأجيل محاكمة 7 متهمين بالانضمام للإخوان بسوهاج لـ7 ديسمبر

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وأمانة سر طه حسين وماجد أمين، تأجيل محاكمة 7 متهمين من عناصر الإخوان لجلسة 7 ديسمبر القادم لسماع مرافعة الدفاع.

ترجع وقائع القضية إلى عام 2016 بدائرة مركزى جرجا والمنشاة عندما وجهت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات دون تصريح.