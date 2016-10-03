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بالصور.. مطار الأقصر يودع 145 سائحا ألمانيا بالورود والشيكولاتة

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بالصور.. مطار الأقصر يودع 145 سائحا ألمانيا بالورود والشيكولاتة بالصور.. مطار الأقصر يودع 145 سائحا ألمانيا بالورود والشيكولاتة

>الأقصر – أحمد مرعى

فى جو من البهجة والسعادة والورود والشيكولاتة التى تم توزيعها على السائحين الألمان بمطار الأقصر الدولى، أقلعت أولى رحلات شركة للطيران، منذ قليل، فى طريقها إلي مطار هيثرو بلندن، وذلك حسبما أكد طه بخيت مدير العلاقات العامة بالمطار.

وأضاف مدير العلاقات العامة بمطار الأقصر الدولى، أن الرحلة الأولى بعد توقف عام كامل أقلعت برقم 761، وحملت على متنها 145 راكبا من مختلف الأعمار، وسط سعادة الركاب من حسن توديع رجال المطار والشركة المصرية للمطارات.

وكان صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أكد أن الشركة أعادت تشغيل رحلاتها الجوية بين مدينتى الأقصر ولندن، بعد التعليق المؤقت للخط لمدة عام، موضحا أن ذلك يأتى فى إطار حرص الشركة الوطنية على عودة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، كونها أحد أهم مصادر الدخل القومى.

 

 

 


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