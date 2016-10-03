الزمالك يتسلم 4 ملايين جنيه بعد التأهل لنهائي إفريقيا

تسلم مجلس إدارة نادي الزمالك من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، 4 ملايين جنيه، من مستحقات النادي بعد صعود الفريق إلي نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب تغلبه علي فريق الوداد في الدور قبل النهائي.

> يذكر أن الزمالك سيواجه صن داونز، في لقاء الذهاب في نهائي بطولة الأندية أبطال إفريقيا، 15 أكتوبر الجاري، على أن يُلعب لقاء العودة علي ملعب برج العرب يوم 23 من الشهر نفسه، وسيحصل الزمالك على كامل مستحقاته بعد انتهاء البطولة.