«بيع فيلمك» في ملتقى القاهرة السينمائي الرابع

تنظم “بيرثمارك سيناريو” ضمن ملتقى القاهرة السينمائي الرابع، ورشة جماعية تنعقد على مدار 6 أشهر بعنوان “بيع فيلمك”.

وتهدف الورشة لتنمية مهارات الكتّاب المشاركين بها في تسويق إبداعاتهم للمنتجين، وتطوير معالجات أفلام روائية طويلة إلى سيناريوهات مكتملة وقابلة للإنتاج؛حيث يتم اختيار هؤلاء الكتّاب عن طريق لجنة مشكّلة من إدارة ملتقى القاهرة السينمائي و”بيرثمارك سيناريو”، وإتاحة الفرصة لهم للتواصل مع القائمين على صناعة السينما من كتّاب ومخرجين ومنتجين وموزعين.

وكان ملتقى القاهرة السينمائي الرابع، أعلن – في وقت سابق – عن فتح باب تقديم السيناريوهات، للمشاركة في ورشة “بيع فيلمك” ابتداءً من 28 سبتمبر الماضي وحتى 25 أكتوبر الجاري.

“بيع فيلمك” هي ورشة مجانية يشارك فيها 12 مؤلف يتم اختيارهم بعد قراءة السيناريوهات الروائية الطويلة المُقدمة للورشة، التي تُعقد يومي الجمعة والسبت ١٨ و١٩ نوفمبر ضمن ملتقى القاهرة السينمائي الرابع، الذي ينتظم على هامش الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي من الـ15 وحتى الـ24 من نوفمبر المقبل، ويتلقى المشاركون خلاله محاضرات تفاعلية مع خبراء في صناعة السينما.

يُذكر أن ورشة “بيرثمارك سيناريو” تعقد دورتها الأولى هذا العام، وتمر بمراحلها النهائية الآن، ويقودها الكاتب والسيناريست وائل حمدي، والمنتجة الفنية دينا حرب، فيما ينطلق ملتقى القاهرة السينمائي لأول مرة خلال الدورة الـ 34 لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2010، واثبت تميزه كتجربة جديرة باهتمام المشاركين فيه، وعام 2012 أقيمت الدورة الثانية للملتقى بينما أقيمت الدورة الثالثة عام 2015 واستضافت عددًا أكبر من الاجتماعات الناجحة بين صناع الأفلام وممثلي مؤسسات صناعة السينما،كما نجح العديد من صناع الأفلام المشاركين في الدورات السابقة في استكمال أفلامهم، وحقق المميز منها نجاحًا كبيرًا في أنحاء العالم ليستمر الملتقى كمنصة تضمن وصول مشروعات صناع الأفلام العرب إلى أكثر قاعدة جماهيرية عريضة ممكنة.