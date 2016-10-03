سمية الخشاب تنافس في مهرجان القاهرة للأغنية العربية المصورة 2016

تشارك الفنانة المصرية سمية الخشاب، هذا العام بأحدث كليباتها لأغنية بعنوان “يا مسكين” ضمن مسابقة مهرجان القاهرة للأغنية العربية المصورة، والتي تنطلق يوم 30 أكتوبر الجاري.

“يا مسكين” أغنية باللهجة الخليجي من كلمات أسير الرياض، تلحين محمود الخيامي، توزيع مدحت خميس، وهندسة صوتية هاني محروس، إنتاج سمية الخشاب، توزيع شركة مزيكا، والكليب من إخراج المخرجة اللبنانية رندلي قديح.

وأعربت الخشاب، عن تفاؤلها بالكليب الجديد، ومنافسته في مسابقة مهرجان الأغنية المصورة، متمنيةً أن يفوز بجائزة الكرتوش الذهبي.

يُذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تقدم فيها سمية أغنية باللهجة الخليجية، حيث قدمت أغنية حملت اسم “كل بعقله راضي”، وكانت ضمن ألبومها الأول، وحققت نجاحًا كبيرًا في منطقة الخليج.