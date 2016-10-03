رئيس محكمة النقض يهنىء «السيسي» و«إسماعيل» بالعام الهجري وانتصارات أكتوبر

أعرب المستشار مصطفى جمال الدين شفيق، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، عن خالص تهنئته للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة بدء العام الهجري الجديد والاحتفالات بمناسبة انتصار السادس من أكتوبر، حسبما أفاد مراسلنا.

وفيما يلي نص برقية التهنئة التي بعث بها رئيس محكمة النقض إلى السيد رئيس الجمهورية:” فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.. تحية طيبة.. وبعد.. يطيب لي أن أتوجه إلى سيادتكم بأصدق التهاني الرقيقة بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، وأعياد انتصارات السادس من أكتوبر المجيد.. مع خالص التمنيات بالتوفيق في أداء رسالتكم، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الحبيبة دوما بالاستقرار والتقدم والرقي.. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر العظيم بخير”.

وبعث المستشار مصطفى شفيق، ببرقية أخرى بتهنئة مماثلة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بهذه المناسبة.