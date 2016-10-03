إتهام موظف بالنصب علي المواطنين بأوقاف المنيا

أحال الإمام محمد محمود أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، اليوم الأثنين، موظف بالمديرية، للشئون القانونية، تمهيدًاً لإحالته للنيابة العامة، لقيامه بالنصب علي المواطنين، وإيهامهم بتعيينهم بالمديرية مقابل الحصول علي مبالغ مالية.

كان عددًا من المواطنين تقدموا بشكوي اليوم الأثنين، لوكيل الوزارة ضد “محمود م: موظف بمديرية أوقاف المنيا، بالحصول منهم علي مبالغ مالية مقابل تعيينهم، وأنه تم الإتفاق علي دفع 12 ألف جنيه، نظير تعيين الفرد الواحد، وأنهم قاموا بدفع مبلغ 5 ألاف كمقدم عن الواحد، ثم إتضح بعد ذلك أنه نصب عليهم.