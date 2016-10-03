الخميس المقبل.. البث التجريبي لراديو كيميت أول إذاعة خاصة لمترو الأنفاق

يبدأ يوم الخميس الموافق الـ 6 من أكتوبر الجاري، البث التجريبي لراديو “كيميت”، أول إذاعة خاصة لمحطات مترو الأنفاق.

وقال أحمد راضي، المدير الفني لـ”كيميت”، إنها “ أول إذاعة من نوعها في العالم مخصصة لمحطات مترو الأنفاق”، مشيرًا إلي أن أصحاب المحطة والقائمين بإدارتها هم مجموعة من شباب خريجين معهد السينما، ومنهم ” تامر شعلان، رئيس مجلس إدارة المحطة، وأحمد مشعل، المدير التنفيذي”.

وأختار أصحاب المحطمة، شعارًا للراديوهو “محطة ع المحطة”.

وأضاف راضي، أنهم يسعون من خلال هذه المحطة إلي تقديم خدمة متميزة لمرتادي محطات مترو الأنفاق، حيث يسعون أن يكون راديو “كيميت”، محطة ثقافية فنية راقية ترفع إحساس المواطن بالجمال، والفنون، وثقافته المصرية، مع وجود متخصصين في كافة المجالات.