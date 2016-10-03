اختيار مجموعة «حديد المصريين» ضمن أفضل 100 شركة بالعالم لاستخدامها تكنولوجيا صديقة للبيئة

اختارت مجلة World Finance 100 مجموعة حديد المصريين ضمن أفضل 100 شركة تعمل فى مجال الصناعة فى العالم عام 2015، وجاء طبقاً للتقرير المنشور على موقع المجلة على شبكة الإنترنت الدولية أن إستخدام مجموعة حديد المصريين لمنظومة Green Technology فى مصانعها سيغير من مفهوم علاقة صناعة الحديد بالبيئة فى المنطقة والعالم فبهذه المنظومة أصبحت مصانع حديد المصريين صديقة للبيئة.

وأضاف التقرير أن هذه الجائزة ضمن قطاع مجال الصناعة الذى تم إختيار 4 مؤسسات صناعية من ثلاثة دول هى أمريكا وإستراليا ومصر منهم مؤسستين بأمريكا متخصصتان فى مجال المنسوجات وصناعة البرمجيات ومؤسسة باستراليا متخصصة فى صناعة الادوية وحديد المصريين بمصر.

يذكر أن مجلة World Finance 100 التى تصدر فى بريطانيا منذ عام 2009 تقوم بإعداد قائمة سنوية لأفضل 100 شركة متميزة على مستوى العالم فى قطاعات متعددة مثل الطاقة والبنوك والصناعة والاعلام والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والنقل وتعتبر مرجع أساسى لدى رواد البزنس بالعالم.