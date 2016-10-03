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مصرع نجار مسلح عقب تناوله مادة سامة عن طريق الخطأ فى المنوفية

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مصرع نجار مسلح عقب تناوله مادة سامة عن طريق الخطأ فى المنوفية مصرع نجار مسلح عقب تناوله مادة سامة عن طريق الخطأ فى المنوفية

>المنوفية - محمد فتحي

لقى نجار مسلح بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية مصرعه إثر تناوله مادة سامة عن طريق الخطأ، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من الرائد محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز شرطة شبين الكوم، يفيد تلقيه بلاغاً من مستشفى شبين الكوم الجامعى، بوفاة "ع . أ . أ . ا" نجار مسلح ومقيم دائرة المركز نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب والمحجوز بتاريخ 30/9/2016م لإصابته بحالة تسمم، وبالانتقال والفحص وسؤال والده "أ . أ . ا . ا" عامل ومقيم بذات الناحية أفاد بتناول نجله مادة سامة عن طريق الخطأ (قرص لحفظ القمح)، ونفى الشبهة الجنائية.

 

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، نتيجة تناوله مادة سامة، ولا توجد شبهة جنائية، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 4962 إدارى مركز شبين الكوم لسنة 2016 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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