رئيس هيئة النيابة الإدارية يحيل واقعة تعفن جثث ضحايا رشيد للتحقيق العاجل

أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، بفتح تحقيقات عاجلة فيما تداولته أحد المواقع الإلكترونية بشأن تعفن جثث ضحايا حادث مركب رشيد مما دفع أطباء مستشفى “بيلا المركزي”، والمرضى بها للهروب من المستشفى عقب انتشار روائح كريهة من ثلاجة حفظ الموتى.

وشدد رزق – حسبما أفاد مراسلنا – على ضرورة الحزم في تحديد المسئوليات التأديبية عن مخالفة الإجراءات والأصول الطبية في حفظ جثث الضحايا حماية لحقهم في موتة كريمة – على الأقل – الأمر الذي يكفل لهم أبسط الحقوق الإنسانية في مواراة الجثمان على نحو يليق بأدمتيه.

ورصد مركز معلومات النيابة الإدارية – في قوت سابق – ما تم نشره بأحد المواقع الإلكترونية بتاريخ السبت الموافق الأول من أكتوبر، خبر بعنوان “أطباء «بيلا» يهربون من المستشفى بعد تعفن جثث ضحايا رشيد”.

وتضمن الخبر السالف أن أطباء مستشفى “بيلا المركزي”، والمرضى هربوا من المستشفى، وذلك لانتشار روائح كريهة من ثلاجة حفظ الموتى لوجود 5 جثث مجهولة الهوية بها من ضحايا مركب الموت، وأنه تم نقل جثتين من ثلاجة مستشفى الحامول إلى كفر الشيخ، بعد انتشار روائح كريهة، مما يؤكد وجود أعطال ثلاجات حفظ الموتى بمستشفيات كفر الشيخ.

وأمر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ – بناءً على ما سبق – بتشكيل لجنة للمرور على ثلاجات حفظ الموتى بجميع مستشفيات على مستوى المحافظة، ومراجعة الاشتراطات الصحية والفنية وعرض تقرير يومي على المحافظ بهذا الشأن.