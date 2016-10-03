رئيس الوزراء يوجه بتحديد أولويات سوق الدواء وتنفيذ الخطة الاستيرادية

عقد المهندس شريف إسماعيل اجتماعاً اليوم الاثنين، لبحث احتياجات شركات الأدوية من النقد الأجنبي، وذلك بحضور وزير الصحة، ووكيل محافظ البنك المركزي، ورؤساء عدد من شركات الأدوية.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه بضرورة وضع خطة إستيرادية لضمان توفير الإعتمادات المالية اللازمة للوفاء بإحتياجات قطاع الصحة والدواء في مصر، والتي تقدر بنحو 2.6 مليار دولار سنوياً بالتنسيق مع البنك المركزي.

كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم مجلس الوزراء، ووزارة الصحة، والبنك المركزي، ومصنعي ومستوردي الدواء، وذلك على أن تجتمع شهرياً، لت

، كما أكد الحرص على إستمرار عمل مصانع الأدوية بكامل طاقتها، بما يساهم في تلبية متطلبات السوق المحلي والتصدير.

وأضاف القاويش أنه قد تم خلال الإجتماع إستعراض كافة إحتياجات قطاع الدواء في مصر، والتي تضمنت مكونات الأدوية والمواد الخام، والأدوية المستوردة تامة الصنع، ومشتقات الدم، وأدوية الأورام، والأمصال والطعوم، ومستلزمات الإنتاج بمصانع الأدوية المختلفة.