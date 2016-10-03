أروى جودة تزور مقر مهرجان القاهرة السينمائي‏‎

زارت الفنانة آروى جودة، عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الإثنين، مقر المهرجان في 17 شارع قصر النيل؛حيث التقت الدكتورة ماجدة واصف، رئيس المهرجان، والناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، المدير الفني للمهرجان.

وتعرفت جودة – خلال الزيارة – على طبيعة المهمة التي كلفت بها كعضو في لجنة التحكيم الدولية التي يترأسها المخرج الألماني كريستيان بيتزولد.

وأعربت جودة، عن سعادتها بتمثيل مصر في المهرجان الذي يُصنف بأنه واحدٌ من بين 14مهرجانًا سينمائيًا دوليًا مُعترف بها في العالم بأسره.

يُذكر أن آروى يحي جودة، بدأت مسيرتها، وهي في الثانية عشرة من عمرها، كعارضة أزياء، وبعد عودتها إلى مصر قادمة من السعودية؛ حيث عاشت طفولتها ومراهقتها، درست التسويق في الأكاديمية البحرية.

وبعد حصولها على جائزة أفضل عارضة أزياء عام 2004 لفتت إليها الأنظار، وشاركت في العام 2005 في بطولة فيلم “منتهى اللذة”، الذي يُعد أول أدوارها، وفي العام 2006 شاركت في بطولة الفيلم الاستعراضي “مفيش غير كده”، وفي العام 2008 شاركت في بطولة فيلم “على جنب يا أسطى”، وفي نفس العام شاركت في بطولة فيلم “زي النهاردة” ثم توالت بطولاتها في أفلام : “العالمي، الوتر، فيلا 69 والجزيرة 2″.

وشاركت أروى في مجموعة من المسلسلات الدرامية؛ مثل: “المواطن أكس، الخطوط الحمراء، نابليون والمحروسة والكلام المباح”.