أخبار عاجلة

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
فيديو.. موسي: القرضاوي أفتى بتدمير الكنائس.. «حاسبوه مع موزة» -
نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير» -
بكرى: رئيس مجلس «الأهرام» يرفض طبع الصحيفة لهذا السبب -
«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص -
الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

أروى جودة تزور مقر مهرجان القاهرة السينمائي‏‎

Google+ Print
أروى جودة تزور مقر مهرجان القاهرة السينمائي‏‎ أروى جودة تزور مقر مهرجان القاهرة السينمائي‏‎

الفنانة أروى جودة – أرشيفية

زارت الفنانة آروى جودة، عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الإثنين، مقر المهرجان في 17 شارع قصر النيل؛حيث التقت الدكتورة ماجدة واصف، رئيس المهرجان، والناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، المدير الفني للمهرجان.

وتعرفت جودة – خلال الزيارة – على طبيعة المهمة التي كلفت بها كعضو في لجنة التحكيم الدولية التي يترأسها المخرج الألماني كريستيان بيتزولد.

وأعربت جودة، عن سعادتها بتمثيل في المهرجان الذي يُصنف بأنه واحدٌ من بين 14مهرجانًا سينمائيًا دوليًا مُعترف بها في العالم بأسره.

يُذكر أن آروى يحي جودة، بدأت مسيرتها، وهي في الثانية عشرة من عمرها، كعارضة أزياء، وبعد عودتها إلى مصر قادمة من ؛ حيث عاشت طفولتها ومراهقتها، درست التسويق في الأكاديمية البحرية.

وبعد حصولها على جائزة أفضل عارضة أزياء عام 2004 لفتت إليها الأنظار، وشاركت في العام 2005 في بطولة فيلم “منتهى اللذة”، الذي يُعد أول أدوارها، وفي العام 2006 شاركت في بطولة الفيلم الاستعراضي “مفيش غير كده”، وفي العام 2008 شاركت في بطولة فيلم “على جنب يا أسطى”، وفي نفس العام شاركت في بطولة فيلم “زي النهاردة” ثم توالت بطولاتها في أفلام : “العالمي، الوتر، فيلا 69 والجزيرة 2″.

وشاركت أروى في مجموعة من المسلسلات الدرامية؛ مثل: “المواطن أكس، الخطوط الحمراء، نابليون والمحروسة والكلام المباح”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»

الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»

بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به بـ"تفجير المرقسية"

بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به بـ"تفجير المرقسية"

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأثنين 10 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأثنين 10 أبريل 2017