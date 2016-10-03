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48 مليون جنيه مساعدات ضمان اجتماعي لـ 136 ألف أسرة بالمنيا

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48 مليون جنيه مساعدات ضمان اجتماعي لـ 136 ألف أسرة بالمنيا 48 مليون جنيه مساعدات ضمان اجتماعي لـ 136 ألف أسرة بالمنيا

الدكتورة غادة والي – وزيرة التضامن الاجتماعي

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، أن إجمالي المساعدات الضمانية المقدمة لعدد 136.538 أسرة تعانى من الفقر والبطالة ومحدودية الدخل بلغ 48.599.527 مليون جنيه , كما بلغ عدد الأسر المستفادة من برنامج تكافل وكرامة بإجمالي 125.254 أسرة لمشروع تكافل بإجمالي مبلغ 159.103.230 مليون جنيه، عدد 2.349 أسرة لمشروع كرامة بإجمالي مبلغ 822.150 .

وكشف التقرير الذي تم عرضه على عصام البديوي محافظ المنيا إن وزارة التضامن تقوم بتنفيذ عدد 893 مشروع تنموي للمرأة المعيلة وعدد 1 مركز إغاثة بالمحافظة واجمالى الوحدات الاجتماعية المطورة يبلغ 53 وحدة.
> كما تتبنى وزارة التضامن الإجتماعى وصندوق تحيا خطة للحد من ظاهرة أطفال الشوارع .

وفى إطار مبادرة ” مصر بينا بكرة أحلى ” تقوم الوزارة بتفعيل الدور التطوعي للشباب من أجل تحسين الخدمات المقدمة داخل دور الرعاية الاجتماعية، حيث بلغ عدد الدور المتطوعين بها 4 ويشارك في تلك المبادرة حوالي 12 متطوع , وتهدف المبادرة لرفع جودة الخدمات المقدمة من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية وذلك من خلال تفعيل دور المجتمع المدني وتشجيع التعاون مع الجهات الحكومية المشرفة على تلك المؤسسات من أجل تقديم نموذج إيجابي وفعال للمشاركة المجتمعية.

كما تقدم الوزارة برنامج لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة فى المحليات والعمل العام ” مبادرة مستقبلنا فى أيدينا ” , حيث تستهدف تلك المبادرة في حوالي 1575 متدربا مقسمين على 63 ورشة عمل .

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