أخبار عاجلة

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
فيديو.. موسي: القرضاوي أفتى بتدمير الكنائس.. «حاسبوه مع موزة» -
نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير» -
بكرى: رئيس مجلس «الأهرام» يرفض طبع الصحيفة لهذا السبب -
«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص -
الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

صور.. قافلة تموينية وطبية لقرية قصرهور بالمنيا

Google+ Print
صور.. قافلة تموينية وطبية لقرية قصرهور بالمنيا صور.. قافلة تموينية وطبية لقرية قصرهور بالمنيا

نظمت مديرية بالمنيا اليوم قافلة طبية وتموينية بالتعاون مع مديرية الصحة وذلك بقرية قصرهور بمركز ملوي.

وقال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين إن القافلة ، يتم تنظيمها على مدار يومين في القرى الأكثر احتياجا ، موضحا انه تم إعداد خطة لتخصيص يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع للقوافل التموينية للقرى الأكثر احتياجا حتى نهاية العام الجاري.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن القافلة تضم بيع لحوم سودانية مبردة بسعر الكيلو 60 جنيه ، ولحوم برازيلية بسعر 45 للكيلو وكبده بسعر 35 جنيه ومفروم بسعر 45 جنيه ، كما تضم مختلف السلع التموينية بتخفيضات عالية تحت عنوان محاربة الغلاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات

التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات