صور.. قافلة تموينية وطبية لقرية قصرهور بالمنيا

نظمت مديرية التموين بالمنيا اليوم قافلة طبية وتموينية بالتعاون مع مديرية الصحة وذلك بقرية قصرهور بمركز ملوي.

وقال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين إن القافلة ، يتم تنظيمها على مدار يومين في القرى الأكثر احتياجا ، موضحا انه تم إعداد خطة لتخصيص يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع للقوافل التموينية للقرى الأكثر احتياجا حتى نهاية العام الجاري.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن القافلة تضم بيع لحوم سودانية مبردة بسعر الكيلو 60 جنيه ، ولحوم برازيلية بسعر 45 للكيلو وكبده بسعر 35 جنيه ومفروم بسعر 45 جنيه ، كما تضم مختلف السلع التموينية بتخفيضات عالية تحت عنوان محاربة الغلاء.