أخبار عاجلة

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
فيديو.. موسي: القرضاوي أفتى بتدمير الكنائس.. «حاسبوه مع موزة» -
نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير» -
بكرى: رئيس مجلس «الأهرام» يرفض طبع الصحيفة لهذا السبب -
«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص -
الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.. رئيس مدينة السباعية بأسوان يتفقد الكمين الزراعي والصحراوي‎

Google+ Print
بالصور.. رئيس مدينة السباعية بأسوان يتفقد الكمين الزراعي والصحراوي‎ بالصور.. رئيس مدينة السباعية بأسوان يتفقد الكمين الزراعي والصحراوي‎

رئيس مدينة السباعية بأسوان يتفقد الكمين الزراعي والصحراوي‎

تفقد رئيس مدينة السباعية بمركز أدفو فى محافظة أسوان الكمين الزراعى والصحراوى “نقطة التفتيش الأمنى “ضمن خطة رفع كفاءة الأكمنة التى تم مناقشتها فى مجلس المحافظين.

ومن ناحيته قال عادل طلحة رئيس مدينة السباعية إن مجلس المدينة ساهم فى رفع كفاءة الأكمنة الشرطية بالتنسيق مع مساعد مدير أمن أسوان لفرقة شمال ومأمور مركز شرطة أدفو،وضباط الكمين الزراعى والصحراوى بناءاً على مناقشة موضوع ضرورة رفع كفاءة الأكمنة فى إجتماع مجلس المحافظين.

وأضاف طلحة”"أنه تم رفع كفاءة الأكمنة من خلال دهان حجرات الكمين وواجهته وإصلاح الصرف الصحى وإنارته بالكهرباء وكذلك إنارة الأعمدة على جانبى الكمين ،مشيراً إلى إجراء عمليات قص وتهذيب للأشجار فى ذات المنطقة الأسبوع المقبل ،وينفذ تلك الأعمال العاملين بالوحدة المحلية للمدينة بالتعاون والتنسيق مع رجال الشرطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا