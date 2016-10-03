بالصور.. رئيس مدينة السباعية بأسوان يتفقد الكمين الزراعي والصحراوي‎

تفقد رئيس مدينة السباعية بمركز أدفو فى محافظة أسوان الكمين الزراعى والصحراوى “نقطة التفتيش الأمنى “ضمن خطة رفع كفاءة الأكمنة التى تم مناقشتها فى مجلس المحافظين.

ومن ناحيته قال عادل طلحة رئيس مدينة السباعية إن مجلس المدينة ساهم فى رفع كفاءة الأكمنة الشرطية بالتنسيق مع مساعد مدير أمن أسوان لفرقة شمال ومأمور مركز شرطة أدفو،وضباط الكمين الزراعى والصحراوى بناءاً على مناقشة موضوع ضرورة رفع كفاءة الأكمنة فى إجتماع مجلس المحافظين.

وأضاف طلحة”"أنه تم رفع كفاءة الأكمنة من خلال دهان حجرات الكمين وواجهته وإصلاح الصرف الصحى وإنارته بالكهرباء وكذلك إنارة الأعمدة على جانبى الكمين ،مشيراً إلى إجراء عمليات قص وتهذيب للأشجار فى ذات المنطقة الأسبوع المقبل ،وينفذ تلك الأعمال العاملين بالوحدة المحلية للمدينة بالتعاون والتنسيق مع رجال الشرطة.