قافلة طبية بها عدد من التخصصات تزور الوادي الجديد

أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، أن قافلة طبية تشمل عدد من التخصصاتـ سوف تبدأ عملها من يوم الخميس المقبل الموافق 6 أكتوبر ولمدة ثلاثة أيام بمستشفى الخارجة العام على أن تقوم بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج والقيام بالعمليات الجراحية بالمجان.

وقال عشماوي، إن القافلة ينظمها نادي روتاري بمستشفى الخارجة العام، ويشارك فيها مجموعة متميزة من الأساتذة المتخصصين بجامعة عين شمس فى أقسام النساء والتوليد والعقم والعظام وأمراض الكلى وجراحة المخ والأعصاب.

> وأضاف عشماوي، أن المحافظة تسعى خلال هذه الفترة لاستقدام أكبر عدد من القوال الطبية وذلك بالتنسيق مع الجامعات المصرية والمؤسسات الخيرية وذلك لسد العجز في التخصصات الطبية غير متوفرة بالمحافظة .