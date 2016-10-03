9 علامات تدل على تعرضك للإجهاد السلبى.. أبرزها التشاؤم

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" 9 علامات غير عادية تدل على تعرضك للإجهاد السلبى، والتى تتضمن الآتى :

1.الشعور بالإجهاد الدائم ولا يتم تحديد السبب الدقيق للإجهاد، على عكس الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد العادى الذى عادة ما سكون سببا للتوتر.

2.الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد السلبى عادة ما تميل إلى أن تصبح سلبية جدا ومتشائم من الحياة.

3.إذا كنت لا تهدأ للغاية وتقوم بالمهام فى استعجال وتوتر، فهذا علامة على التوتر السلبى .

4.ومن العلامات الأخرى للإجهاد السلبى التعب المستمر، دون أى سبب واضح .

5.إذا كنت فجأة تواجه مشاكل فى الجهاز الهضمى يمكن أن تكون علامة غير عادية للإجهاد السلبى .

6.ومن العلامات الأخرى التى تدل على التوتر السلبى ضعف الذاكرة والذهول .

7.إذا كنت تعيش مع شخص عصبى للغاية أو غضب فى كل وقت يمكن أن يكون علامة على الإجهاد السلبى.

8.الإفراط فى تناول الطعام هو أيضا من أعراض الإجهاد السلبى، مما قد يؤدى إلى مزيد من زيادة الوزن.

9.العقم يمكن أن يكون أيضا علامة على التعرض للإجهاد السلبى، الذى ينتج عن التقلبات الهرمونية .