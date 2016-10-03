إنشاء مناطق تجارية ولوجستية متكاملة للسيطرة على الأسعار في بني سويف‎

بني سويف- محمد شعبان

اجتمع المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، بوفد جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية ضم : الأستاذ ياسر عباس نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز والمهندس ياسر مصطفى رئيس قطاع الأراضي والأستاذة هبة السعيد مدير عام الاستثمار والدراسات بالجهاز ، لبحث الخطوات العملية لإنشاء سلاسل تجارية ومناطق تجارية ولوجستية ببني سويف بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والمحافظة

> يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والخطة الإستراتيجية العامة2030 بنشر السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين ، بالإضافة إلى نشر المناطق التجارية واللوجستية وتماشياً مع خطة الدولة لرفع الكفاءة والقدرة التنافسية في كل القطاعات الاستثمارية وتوفير عوامل الجذب والتحفيز للمستثمرين في القطاعين العام والخاص

حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على مراحل التنفيذ والتي تبدأ بمعاينة الأماكن المتاحة التي تصلح لهذا الغرض تمهيداً لإعدادها للطرح على السلاسل التجارية من خلال مزايدة علنية بالتنسيق بين وزارة التموين والمحافظة

كما تطرق الإجتماع لدراسة إنشاء مناطق تجارية ولوجستية بالمحافظة أسوة بعدد من المحافظات والتي تهدف إلى تحديث ثقافة الشراء للمواطن وتوفير أماكن تنافسية للتسوق وتحديد حجم الطلب وخفض حلقات التداول وتوفير سلاسل الإمداد للتحكم في أسعار السلع الأساسية ووصولها للمواطن بجودة عالية وسعر أقل ، حيث سيتم مراجعة المناطق والمواقع والأراضي التي تصلح لإقامة مثل هذه المناطق التجارية المتكاملة

ومن جانبه صرًح المحافظ أن المحافظة لديها خطة طموحة وتصور متكامل لاستغلال كافة الموارد والمواقع المتاحة لتحقيق التنمية ومن خلال تشجيع مجال الاستثمار بمختلف أنواعه ، مشيراً إلى أن مثل هذه المشروعات التي تسعى الدولة لتنفيذها سوف تعمل على ضبط الأسواق وتخفيض الاسعار وخلق فرص عمل عديدة وتشجيع فرص الاستثمار والذي تمتلك فيه المحافظة ميزات نسبية نسعى من خلال خطوات مدروسة تحقيق أكبر استفادة والدفع بمكوناته إلى الأمام

حضر الاجتماع السيدة” لمياء جلال “مدير مكتب خدمة المستثمرين، المحاسب “محمد عطية” مدير الأملاك ، ” المهندسة ” نهى خاطر” مديرالتخطيط العمراني.