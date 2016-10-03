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أمور خفية تؤثر على خصوبة المرأة

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الإثنين 03-10-2016 02:00

بعيدا عن العمر تصاب بعض النساء في عمر صغير بتأخر الإنجاب وذلك لضعف الخصوبة لديهن بالرغم من إنتظام الدورة الشهرية لديهن و يفشلن في الإنجاب و يتأخر حدوث الحمل، ويعود ذلك لعدة أسباب قد تكون خفية على المرأة توضحها لنا أخصائية النساء و الولادة الدكتورة ميادة شعت وهي:
أمور خفية تؤثر على خصوبة المرأة:


القهوة: مادة الكافيين لديها القدرة على التأثير على تطوير البويضة سلبا، مما يجعل من الصعب على البويضة غير الناضجة أن تخصب مما يعيق الفرص في حدوث الحمل.
الرياضة: نعم الرياضة لها تأثير على خصوبة المرأة ولكن ليست أي فقط ممارسة الرياضة بكثرة والإفراط فيها.
وزن الجسم: السمنة تسبب خلل في الهرمونات مما يؤثر ذلك على خصوبة المرأة، وكذلك نقصان الوزن و النحافة الشديدة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل هرمونية تؤدي إلى ضعف الإباضة.
الأمراض المناعية: مثل الإصابة بمرض الذئبة الحمراء و خلل الغدة الدرقية فالمرضين يؤثران على خصوبة المرأة ويعيقان الحمل.
الضغوط النفسية: كشفت دراسة ألمانية أجريت على عدد من المساء يرغبن في الحمل أن التوتر والقلق ينتج عنهما تدمير الخصوبة لدى المرأة.
طبيعة العمل: النساء اللاتي يعملن في المهن ذات الدوام المتغير أو الدوام الليلي تكثر عندهن الاضطرابات في الدورة الشهرية ما يؤثر على خصوبتهن.
مواعيد العلاقة الحميمية: ممارسة العلاقة الحميمية كل بضعة أيام و بنمط ثابت يحسن من إفراز الهرمونات لدى المرأة ويساهم في نسبة الخصوبة.
الأدوية: بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية، مضادات الاكتئاب، و المسكنات، و أدوية العلاج الكيماوي وغيرها قد تساهم في حدوث العقم بشكل مؤقت و تؤثر أيضا على عملية التبويض.

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سيدتي

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