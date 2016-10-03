أخبار عاجلة

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
فيديو.. موسي: القرضاوي أفتى بتدمير الكنائس.. «حاسبوه مع موزة» -
نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير» -
بكرى: رئيس مجلس «الأهرام» يرفض طبع الصحيفة لهذا السبب -
«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص -
الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير خارجية فلسطين يصل القاهرة

Google+ Print
وزير خارجية فلسطين يصل القاهرة وزير خارجية فلسطين يصل القاهرة

رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين – أرشيفية

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين، قادمًا من رام الله عن طريق الأردن، في زيارة لمصر.

ومن المقرر أن تستغرق زيارة المالكي لمصر يومًأ واحدًا يشارك خلالها في بعض الفعاليات التي تتناول الوضع بالمنطقة .

صرحت مصادر أمنية بالمطار – حسبما أفاد مراسلنا – بأن وزير الخارجية الفلسطيني سوف يلتقي – خلال زيارته – مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات في وجامعة الدول العربية، لبحث آخر تطورات الوضع على الساحتين الفلسطينية والعربية خاصةً في الأراضي الفلسطينية وجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية.

وأضافت المصادر أن أنهت سلطات المطار إجراءات وصول الوزير الفلسطيني باستراحة كبار الزوار بالمطار، حيث كان في استقباله السفير الفلسطيني بالقاهرة وعدد من العاملين بالسفارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»

الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»

بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به بـ"تفجير المرقسية"

بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به بـ"تفجير المرقسية"

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأثنين 10 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأثنين 10 أبريل 2017