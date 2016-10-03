وزير خارجية فلسطين يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين، قادمًا من رام الله عن طريق الأردن، في زيارة لمصر.

ومن المقرر أن تستغرق زيارة المالكي لمصر يومًأ واحدًا يشارك خلالها في بعض الفعاليات التي تتناول الوضع بالمنطقة .

صرحت مصادر أمنية بالمطار – حسبما أفاد مراسلنا – بأن وزير الخارجية الفلسطيني سوف يلتقي – خلال زيارته – مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات في مصر وجامعة الدول العربية، لبحث آخر تطورات الوضع على الساحتين الفلسطينية والعربية خاصةً في الأراضي الفلسطينية وجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية.

وأضافت المصادر أن أنهت سلطات المطار إجراءات وصول الوزير الفلسطيني باستراحة كبار الزوار بالمطار، حيث كان في استقباله السفير الفلسطيني بالقاهرة وعدد من العاملين بالسفارة.