إصابه 6 أشخاص بينهم طفل فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي سوهاج البحر الأحمر‎

شهد الطريق الصحراوي سوهاج البحر الأحمر بالكيلو 20 اتجاه قنا دائرة أخميم، انقلاب سيارة ملاكى على الطريق، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق عقب انفجار الإطار الأمامى الأيسر، حيث نتج عن الانقلاب إصابة 6 أشخاص بينهم طفل عمره 8 شهور.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من إدارة تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق سوهاج البحر الأحمر، ووجود مصابين وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعى.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد علاء عبدالرحمن رئيس فرع بحث الشرق والرائد على الصغير رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، أنه أثناء قيادة ألفريد جمال فوزي 35 سنة موظف ويقيم جسر السويس القاهرة السيارة رقم 926 م م ش ملاكي علي الطريق اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيسر، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة “بجرح بفروة الرأس”، وحنان فديان عبد الشهيد إبراهيم 28 سنة ربة منزل زوجة الأول “بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم”، والطفل كيرسى ألفريد جمال فوزى البالغ من العمر 8 شهور ” بخلع بمفصل الفخذ” ويقيمان بذات الناحية فديان عبد الشهيد إبراهيم 55 سنة موظف والد الثانية” بجرح بفروة الرأس “صباح صموائيل بشاي 53 سنة ربة منزل زوجة الرابع ” بخلع بالكتف الأيسر ” ويقيمان قوص – قنا.

تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى، وبسؤالهم أيدوا ما جاء بالفحص حدثت بعض التلفيات بالسيارة تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 11869 جنح المركز لسنة 2016 ، وجارى العرض على النيابة العامة.