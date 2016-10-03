إنهيار شرفة منزل دون إصابات بالمنيا

إنهارت شرفة منزل بقرية سلاقوس التابعة لمركز العدوة بشمال المنيا، اليوم، دون وقوع إصابات أو أضرار بشرية.

تلقي اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطاراً من العقيد محمد خيري، مأمور مركز شرطة العدوة، بانهيار شرفة عقار، ملك ورثة عبد الرحمن طه، بقرية سلاقوس التابعة لمركز العدوة، دون حدوث أضرار بشرية أو إصابات.

إنتقلت لجنة هندسية من الوحدة المحلية لمركز العدوة، برئاسة المهندس محمود سعد، رئيس المركز، حيث تبين وجود إنهيار بالدور الأول العلوي، وتنميلات بالكمرات وبلاط الأسقف، وتقرر إزالة الأدوار العلوية، لتخفيف الأحمال بالمبني وإعاده الترميم، وتحرر محضراً بالواقعة، وتم تكليف إدارة التنظيم بمجلس المدينة بالمتابعة وإتخاذ اللازم.