النيابة الإدارية تأمر بالتحقيق بواقعة استغاثة مدير تحرير "ا ش ا"بالرئيس

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقات عاجلة فيما تداولته المواقع الاليكترونية والصحف الورقية خلال الأيام السالفة من قيام مدير تحرير وكالة انباء الشرق الأوسط "أ ش أ" ببث استغاثة لرئيس الجمهورية عبر البوابة الاليكترونية للوكالة المصرية الرسمية، في واقعة لا يمكن قصرها في خروج مدير التحرير عن مقتضيات وظيفته ولا يتصور احتوائها في مجرد اساءته لاستغلال منصبه وصلاحياته، لما فيها من شذوذ عن آداب وأخلاقيات العمل الاعلامي ، بما يعد جريمة في حق مؤسسة قومية تعد الذراع الإعلامي للدولة مما ينعكس بلا شك بتأثير سلبي على الدولة ذاتها وهيبة صورتها.

وكان مركز معلومات النيابة الإدارية قد رصد ما تم نشره بأحد المواقع الإلكترونية بتاريخ الثلاثاء 27 سبتمبر الماضى بعنوان " فضيحة في الوكالة الرسمية. مدير بـالشرق الأوسط" يستغيث بـ"السيسي": "رئيس الإدارة حولها لعزبة خاصة""

وجاء في تفاصيل الخبر إساءة سيد النشار المشرف على التحرير العربي استعمال منصبه وصلاحيته بوكالة أنباء الشرق الأوسط في استغلال البوابة الاليكترونية للوكالة الرسمية للدولة وإحدى المؤسسات الصحفية القومية في بث استغاثة من علاء حيدر رئيس مجلس إدارة ورئيس تحريرها، متهما إياه بتحويل الوكالة إلى عزبة خاصة لخدمة مصالحه الشخصية من خلال استغلال نفوذه في استعادة قطعة أرض كبيرة بميدان رمسيس لعائلته، كما حولها أيضا إلى خرابة نتيجة لسوء الإدارة والتخبط والتراجع في كل قرار يتخذه، وعدم معرفته بما ينشر في لمؤسسة نتيجة لانشغاله الدائم بالسفريات للخارج التي تكلف الوكالة التي تعتمد على دعم كامل من الدولة آلاف الدولارات، بالإضافة إلى انشغاله أيضا بالظهور الاعلامي في معظم برامج الفضائيات رغم ضحالة معلوماته، على حد قوله.

و من جانبها استنكرت النيابة الادارية تلك الأفعال الغير مسئولة التي سارت تتكرر في الأيام الأخيرة من الاعلام الرسمي للدولة بما يمس هيبة الدولة ويظهرها في أضعف صورها في الوقت الذي يفترض في ذلك الاعلام بوصفه متحدثاً اسم الدولة ان يتسم بالهيبة .