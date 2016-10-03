بدء المزاد العلنى الثانى للجنة استرداد أراضى الدولة لبيع 1567 فدانًا بقنا

بدأ الآن ثانى مزاد علنى لبيع الأراضى المستردة للدولة، بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة بالدقى، والذى يتضمن بيع 1567 فدان أراضى زراعية مقسمة إلى 16 قطعة، بمنطقة غرب المراشدة بمحافظة قنا تم استردادها من قبل لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية.

وتنظم المزاد هيئة الخدمات الحكومية، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، وحساب حق الشعب، ويستمر لمدة ثلاثة أيام أو لحين الانتهاء من بيع القطع المعروضة، حيث دفع المتقدمون للمزاد 2000 جنيه تأمين لكل فدان قبل دخول المزاد على أن يلتزموا بسداد 5% من قيمة الأرض بمجرد أن يرسو المزاد.

وأكدت لجنة استرداد أراضى الدولة، أن المزاد مفتوح للجميع طالما توافرت لهم الشروط القانونية المطلوبة لتملك الأراضى والتزموا بسداد المستحقات المطلوبة.

جدير بالذكر أن هذه المرحلة سوف تستكمل بعد ذلك فى 10 أكتوبر الجارى أيضا بطرح نحو 18 ألف فدان أخرى مستردة بمنطقة وادى النطرون وبنفس الشروط، وأكدت لجنة استرداد أراضى الدولة، أن جميع المزادات تلتزم بالقانون فى كل إجراءاتها وتتم بكل شفافية.

وتضمنت كراسات الشروط المواصفات الكاملة للأرض سواء طبيعتها ونوع المياه الموجودة بها ونسبة الملوحة والغرض الذى تصلح له الأرض، وذلك حرصا من اللجنة على الشفافية، وأن يكون من يتقدم للمزاد على علم بكل هذه التفاصيل، واللجنة ملتزمة بتسليم كل من يرسوا عليه مزاد الأرض وبالشروط والمواصفات الموجودة بكراسة الشروط.