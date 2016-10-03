أخبار مصر للساعة الواحدة ظهراً من "اليوم السابع"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها إعلان وزارة الصحة اعتماد شهادات الشفاء من فيروس "سى" كمسوغ للتعين فى الشركات والهيئات الحكومية وغير الحكومية محلياً.. وفيما يلى موجز أخبار الواحدة:

- رسميا.. وزير الصحة يعتمد شهادات الشفاء من فيرس سى كمسوغ للتعيين محليا

وتابع "اليوم السابع" تفاصيل إعلان اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة اعتماد شهادات الشفاء من فيروس سى الجديدة، كمسوغ للتعيين محلياً، وتصريحات الدكتور قدرى السعيد المدير التنفيذى للجنة التى قال فيها إن العديد من جهات العمل المحلية تطلب شهادات صحية تفيد أن يكون المتقدمون لشغل الوظائف لديها غير مصابين بفيرس سى، والشهادة الجديدة بنوعيها يمكن استخدامها ضمن مسوغات التعيين، خاصة أنها معتمدة رسمياً من وزارة الصحة.

- نقيب المحاميين يقيم دعوى تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" تفاصيل الدعوى القضائية التى أقامها سامح عاشور، نقيب المحامين أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والتى تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة لما يترتب عليه من زيادة فى أسعار السلع، مختصماً فيها كلاً من رئيس الجمهورية وآخرين، وذلك بعد يومين من الاحتجاجات التى نظمها المحامين أمام نقابتهم لفرض هذا القانون.

- أسرة حسين سالم تعود للقاهرة خلال أيام بعد إتمام المصالحة

وبعد اتمام المصالحة مع الدولة، علم "اليوم السابع" من مصادر مقربة من رجل الأعمال حسين سالم، اعتزامه وأسرته العودة إلى القاهرة خلال أيام لتسوية العديد من الملفات العالقة مع وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع.

- انتفاضة أمنية بالداخلية بعد محاولة اغتيال النائب العام المساعد.. الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن الجناة.. وتغير طاقم حراسة المستشار زكريا عبد العزيز.. وتعالج الثغرات لمواجهة الأعمال الإرهابية

وواصل "اليوم السابع" متابعته لآخر تطورات التحركات الأمنية لضبط المتورطين فى محاولة اغتيال النائب العام المساعد، المستشار زكريا عبد العزيز، واجتماع فريق من مباحث القاهرة مع قطاع الأمن الوطنى لإجراء تحريات مكثفة عن سكان المنطقة والفيلات المؤجرة قرب منزل المستشار عبدالعزيز، فضلاً عن تمشيط المناطق الجبلية بطريق السويس والإسماعيلية الصحراويين، والقطامية بحثاً عن المتورطين فى الحادث.

- ننشر تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول قانون الحكومة عن الهجرة غير الشرعية

ونشر "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن مشروع الحكومة بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذى من المقرر أن تتم مناقشته فى الجلسة العامة لمجلس النواب غداً الثلاثاء.

- إصابة البغدادى و3 من مساعديه بتسمم بعد تناول وجبة طعام بالعراق

ومن بغداد، تابع "اليوم السابع" التقارير الإعلامية التى نشرتها وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلاً عن مصادر استخباراتية، والتى كشفت إصابة أبو بكر البغدادى، زعيم تنظيم داعش الإرهابى بتسمم بعد تناوله و3 من مساعدية وجبة طعام مسمومة فى محاولة لقتله.

- ماذا تفعل السعودية للخروج من أزمة "جاستا".. تخفيف التعاون الأمنى والعسكرى مع الولايات المتحدة.. تنويع الشراكات الدولية لإيجاد بديل للأمريكان.. وتركيز علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا والصين والهند

وتحت عنوان "ماذا تفعل السعودية للخروج من أزمة جاستا"، يرصد "اليوم السابع" ما تمتلكه المملكة العربية السعودية من أوراق ضغط على الإدارة الأمريكية بعد إقرار الكونجرس قانون "جاستا" الذى يسمح بمقاضاة المملكة بسبب أحداث 11 سبتمبر.

- تأجيل نظر استئناف عز وزينة على حكم نفقة التوأم لـ3 يناير

وتابع "اليوم السابع" كواليس تأجيل نظر الاستئناف المقدم من الفنانة زينة على حكم إلزام الفنان أحمد عز بدفع 20 ألف جنيه كنفقة شهرية بنوعيها لتوأمه "عز الدين" و"زين الدين" لـ3 يناير المقبل للمستندات والمذكرات، وذلك بعد تغيب زينة عن حضور الجلسة.

- صلاح والنني فى مران الفراعنة اليوم ببرج العرب استعداداً لمباراة الكونغو

وواصل "اليوم السابع" تغطيته ومتابعته لمشوار المنتخب فى تصفيات كأس العالم، ومعسكر اللاعبين فى الإسكندرية بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، وذلك قبل ساعات من انضمام نجم روما الإيطالى، محمد صلاح، ولاعب وسط الأرسنال الإنجليزى محمد الننى لتدريبات الفريق الوطنى استعداداً لمباراة الكونغو المقررة 9 أكتوبر الجارى.

- غدا.. حسم قانونى "الهجرة" و"الخدمة المدنية".. مجلس النواب يفتتح دورة الانعقاد الثانى بإنهاء إقرار قانونى الخدمة المدنية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.. وكيل البرلمان: إجازة قصيرة لحين انتهاء احتفالية 150 عامًا على تأسيس المجلس

وتحت عنوان "غداً.. حسم قانونى الهجرة والخدمة المدنية"، تقرأ على موقع "برلمانى" تفاصيل استعدادات نواب المجلس لمناقشة قانون الهجرة غير الشرعية، وقانون الخدمة المدنية والتصويت عليهما فى الجلسة العامة المقرر انطلاقها غداً الثلاثاء بعد انتهاء الإجازاة البرلمانية لدور الانعقاد الأول.

- الوفد حط "عجينة" فى دماغه.. الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تتقدم بأول مذكرة لرئيس البرلمان للمطالبة بإحالة "إلهامى عجينة" للتحقيق.. وتؤكد: تصريحاته انتهكت حدود اللياقة والأخلاقيات العامة.. وأساءت لنساء مصر

ويرصد "برلمانى" فى تقرير مطول تحركات حزب الوفد لملاحقة النائب إلهام عجينة ، رداً على تصريحاته التى طالب فيها بتوقيع كشوف عذرية على البنات قبل التحاقهن بالجامعة، وتفاصيل تقديم الهيئة البرلمانية للحزب أول مذكرة رسمية ضد عجينة للمطالبة بإحالته للجنة القيم والتحقيق معه بشأن تلك التصريحات.

- ماذا بعد غلق "شركات الصرافة"؟ هل تنجح الدولة فى ضبط سوق الصرف بعد غلق البنك المركزى عدة شركات؟.. نائب: الحل الأمنى يرفع قيمة الدولار والناس هتجيب عملة منين؟.. وأبو حامد:عدد كبير منها تابع للإخوان وبيهربوا الدولار للخارج

واستطلع "برلمانى" فى تقرير له آراء النواب فى قرار غلق شركات الصرافة، وما إذا كان ذلك سيساهم فى ضبط سوق الصرف ، والحد من نشاط السوق الموازية للدولار، وانضباط اسعار السلع، واتهامات بعض النواب للعديد من شركات الصرافة بتبعيتها لجماعة الإخوان الإرهابية.

- استمرار العمل فى مدابغ سور مجرى العيون رغم أعمال هدم المنطقة

ورصدت عدسة "فوتو7" و"اليوم السابع"، فى تقرير مصور استمرار العمل فى مدابغ سور مجرى العيون رغم أعمال الهدم التى بدأتها المحافظة فى منطقة مصر القديمة ضمن مشروع نقل المدابغ.

- احتفالية المجلس القومى للمرأة لتدشين حملة "التاء المربوطة"

وتابعت عدسة "فوتو7" احتفالية تدشين حملة "التاء المربوطة" التى ينظمها المجلس القومى للمرأة بدار الأوبرا بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائىUNDP، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN، والهيئة السويدية للتنمية الدولية، وذلك بمشاركة الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، واللواء رفعت قمصان مستشار الوزراء للانتخابات، والدكتورة عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة الأسبق، ونخبة من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة.

- بالفيديو.. تظاهر أولياء أمور "الكى جى" لرياض الأطفال بالأقصر لسوء المدرسة

وتابع "فيديو7" تفاصيل احتجاج العشرات من أولياء أمور أطفال حضانات "مجمع الكى جى" بحوض 18 الواقع بمدينة الأقصر، أمام ديوان عام محافظة الأقصر لسوء المدرسة، وإعدادها لاستقبال أطفالهم، وكذلك كثافة الفصول التى تتخطى 60 طفلا، وضيقها وعدم صلاحيتها.

- بالفيديو.. روما يحقق فوزا غاليا على إنتر ميلان بمشاركة صلاح

وبعد الفوز الغالى الذى حققه فريق روما الإيطالى على إنتر ميلان فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب أولمبيكو فى ختام مباريات الجولة السابعة من الدورى الإيطالى، قدم "فيديو7" ملخصاً للمسات النجم محمد صلاح مع فريق روما، وأهداف المباراة التى انتهت بنتيجة هدف مقابل هدفين لصالح "ذئاب العاصمة".

- بالفيديو ..فرج عامر يتبرع بتشطيب منزل "حمدتو".. وشركة تخصص له سيارة بسائق

وقدم "فيديو7" تفاصيل مداخلة المهندس فرج عامر، عضو مجلس النواب مع الإعلامى عمرو أديب، فر برنامجه "كل يوم" على فضائية "ON E"، والتى أعلن خلالها تبرعه بتشطيب منزل لاعب تنس الطاولة للألعاب البرالمبية، إبراهيم حمدتو، ودعمه بكل ما يحتاجه.

- بالصور..أفكار مختلفة لاستغلال علب الشيبسي الفارغة

وقدم "كايرو دار" مجموعة من الأفكار المختلفة التى يمكن من خلالها استغلال علب الشيبسى الفارغة فى الديكورات أو استخدامها فى العديد من الأغراض.

- بالصور..شاهد أثر النبى أو ما تبقى من متعلقات الرسول

واستعرض كايرو دار فى تقرير مصور، "أثر النبى" والمتعلقات الشخصية للرسول صلى الله عليه وسلم، والمعروضة فى مسجد يحمل الاسم نفسه.

- كيف تتعاملين مع طفلك اثناء حالة البكاء الهستيرى

وللأمهات الجدد، قدم "كايرو دار" مجموعة من النصائح التى يمكن من خلالها السيطرة على البكاء الهيستيرى للأطفال، والتعرف السريع على أسبابه والتعامل معها دون متاعب.