الليلة.. عمرو أديب يطرح السؤال الشائك: هل من حق أحمد عز العودة للعمل العام؟

فى ثالث حلقات برنامجه "كل يوم" الذى يقدمه على قناة "ON E"، يفتح الإعلامى عمرو أديب الملف الشائك ويطرح السؤال المسكوت عنه "هل من حق أحمد عز العودة للعمل العام؟"، وذلك بعد أيام من نشر مقال لرجل الأعمال البارز فى إحدى الصحف الخاصة، والذى طرح خلاله رؤيته للوضع الاقتصادى، وكيف بإمكان الحكومة المصرية اجتياز ما يواجهها من أزمات.

وينظم أديب فى ثانى فقرات برنامجه الليلة مائدة مستديرة تضم نخبة من نجوم السياسة والاقتصاد والعمل العام، لمناقشة مدى أحقية عز فى العودة للعمل العام بشكل طبيعى بعدما برأه القضاء من الاتهامات التى لاحقته بعد ثورة 25 يناير ، فيما حمله عدد من السياسيين مسئولية انهيار نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك

وفى أولى فقرات حلقة الليلة يستضيف أديب، النائب مصطفى بكرى، مفجر قضية خالد حنفى وزير التموين السابق، وذلك للرد والتعقيب على حديث الوزير المستقيل فى حلقة أمس من "كل يوم" وتوضيح العديد من التفاصيل خاصة وأن اللقاء أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعى.