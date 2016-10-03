أخبار عاجلة

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
فيديو.. موسي: القرضاوي أفتى بتدمير الكنائس.. «حاسبوه مع موزة» -
نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير» -
بكرى: رئيس مجلس «الأهرام» يرفض طبع الصحيفة لهذا السبب -
«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص -
الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الليلة.. عمرو أديب يطرح السؤال الشائك: هل من حق أحمد عز العودة للعمل العام؟

Google+ Print
الليلة.. عمرو أديب يطرح السؤال الشائك: هل من حق أحمد عز العودة للعمل العام؟ الليلة.. عمرو أديب يطرح السؤال الشائك: هل من حق أحمد عز العودة للعمل العام؟

>

فى ثالث حلقات برنامجه "كل يوم" الذى يقدمه على قناة "ON E"، يفتح الإعلامى عمرو أديب الملف الشائك ويطرح السؤال المسكوت عنه "هل من حق أحمد عز العودة للعمل العام؟"، وذلك بعد أيام من نشر مقال لرجل الأعمال البارز فى إحدى الصحف الخاصة، والذى طرح خلاله رؤيته للوضع الاقتصادى، وكيف بإمكان المصرية اجتياز ما يواجهها من أزمات.

 

وينظم أديب فى ثانى فقرات برنامجه الليلة مائدة مستديرة تضم نخبة من نجوم السياسة والاقتصاد والعمل العام، لمناقشة مدى أحقية عز فى العودة للعمل العام بشكل طبيعى بعدما برأه القضاء من الاتهامات التى لاحقته بعد ثورة 25 يناير ، فيما حمله عدد من السياسيين مسئولية انهيار نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك

وفى أولى فقرات حلقة الليلة يستضيف أديب، النائب مصطفى بكرى، مفجر قضية خالد حنفى وزير السابق، وذلك للرد والتعقيب على حديث الوزير المستقيل فى حلقة أمس من "كل يوم" وتوضيح العديد من التفاصيل خاصة وأن اللقاء أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها