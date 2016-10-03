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وقفة لعشرات التلاميذ للمطالبة بتعيين خدمات مرورية للحد من حوادث السير بقنا

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وقفة لعشرات التلاميذ للمطالبة بتعيين خدمات مرورية للحد من حوادث السير بقنا وقفة لعشرات التلاميذ للمطالبة بتعيين خدمات مرورية للحد من حوادث السير بقنا

جانب من الوقفة

نظم العشرات من أولياء و تلاميذ وتلميذات مدرسة الرسمية للغات بمركز قفط وقفة أحتجاجية أمام المدرسة أحتجاجا على كثرة المرور أمام مجمع المدارس بالمنطقة والمطالبة بتعيين خدمات مرورية بطريق قفط – القصير . ورفع التلاميذ لافتات منها ” عايزين حق عم عبد الفتاح ” و “عايزين عسكرى مرور”.

وأوضح عدد من أولياء الأمور والتلاميذ إلى أن تنظيم الوقفة أحتجاجا على كثرة حوادث المرور بمنطقة مجمع المدارس وخاصة بعد تعرض تلاميذ فى المرحلة الإبتدائية والإعدادية ومدرسة لحادث سير مما تسبب فى إصابتهم إصابات بالغة ووفاة السائق إضافة إلى المطالبة بتعيين عسكرى مرور أمام طريق قفط – القصير بسبب الأزدحام وكثرة سير سيارات النقل الثقيل
> وطالب أولياء الأمور تدخل محافظ قنا لعمل مطبات صناعية وتحقيق الأمن والأمان للتلاميذ وتخصيص خدمات مرورية بالمنطقة مع ضرورة وقف حركة النقل الثقيل أثناء دخول وخروج التلاميذ من المدارس إضافة إلى رصف الطريق وإزدواجه وتخصيص اتوبيسات لنقل التلاميذ تكون تحت اشراف التربية والتعليم

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