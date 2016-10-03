ضبط سيارة مسروقة برخصة مزورة في أسيوط

تمكن ضباط مباحث مرور أسيوط ، من ضبط سيارة مسروقة من محافظة المنوفية، في حملة أمنية بالطريق الصحراوي بأسيوط.

تلقى اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط إخطارًا من المقدم أحمد عبدالجواد، رئيس مباحث مرور أسيوط بتمكن ضباط وحدة المباحث من ضبط السيارة رقم ملاكي المنوفية ماركة BMW موديل 1998فضي اللون.

قدم قائدها رخصتي القيادة والتسيير، وتبين أنه يدعي ” ك . ع . م . م ” 42 سنة تاجر مقيم العبور القليوبية، تحمل شاسيه رقم ( 97351 ) وموتور رقم (01388691 )، ترك السيارة وفر هاربًاً،

تبين رخصة التسيير مزورة، وأن تلك اللوحة منصرفه لسيارة ماركة نصر موديل 1983 تحمل شاسيه رقم ( 2759884 ) وموتور رقم ( 5427320 ) منسوب صدورها لمرور المنوفية سارية حتي تاريخ 30/6/2017م باسم المدعو ” ن . م . ع ” ولم يستدل علي بيان بسرقتها حتي تاريخه ،

وتم التحفظ علي السيارة بديوان مركز الفتح ، جارى العمل علي ضبط قائد السيارة الهارب، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة للتحقيق .