شرطة الشارقة تواصل حملتها ضد سرقة المركبات

ضمن مبادرة تطبيق تطوير برامج نشر التوعية الأمنية تواصل القيادة العامة لشرطة الشارقة حملتها للتوعية ضد سرقة السيارات، تحت شعار (تأمين مركبتك أمن وأمان )، تهدف إلى الحد من انتشار سرقة السيارات والحد من السلوكيات التي تهيئ الظروف لسرقتها من خلال ترك السيارة في حالة تشغيل، ودعوة كافة أفراد الجمهور والسائقين للتعاون والتفاعل في تحمل مسؤولية الحفاظ على الممتلكات الخاصة وحثهم على اليقظة، واتخاذ الاحتياطات الكافية لتأمين المركبة عند مغادرتها، حيث أصبحت ظاهرة سرقة السيارات تشكل هاجساً أمنيا لأجهزة الشرطة والمواطنين والمقيمين على حد سواء، باعتبارها جريمة تهدد أمن المجتمع واستقراره.

تستمر الحملة بتوزيع بروشورات على السائقين تحتوي على نصائح إرشادية وتوعوية، من بينها التأكد باستمرار من إيقاف المركبة بشكل تام، وإحكام إغلاق النوافذ والأبواب، وعدم ترك المركبة في حالة تشغيل حتى ولو لدقائق معدودة بذريعة قضاء بعض الاحتياجات الضرورية، حيث يعتبر ذلك خطأ جسيماً واستهتاراً بأبسط قواعد المحافظة على الملكية، وأحد أهم وأبرز الأسباب التي تشجع ضعاف النفوس على ارتكاب جرائم سرقة المركبات، وعدم ترك مفتاح المركبة داخلها بعد ايقاف المحرك حتى لاتكون مطمعاً لسارقي المركبات، عدم ترك مبالغ مالية أو مقتنيات ثمينة داخل المركبة في مواقع ظاهرة حتى لاتحفزهم على سرقتها وعدم إبقاء المركبة في مكان مظلم أو مهجور بعيداً عن أعين المارة أو اهمالها وتركها دون متابعة ، مشيراً إلى أهمية الاستعانة بأجهزة الإنذار الصوتي لتعطيل أية محاولات لسرقتها.

حيث تبذل الأجهزة الأمنية جهوداً مضاعفة من أجل الحد من تلك الجرائم والنتائج التي تترتب عليها إلا أن ذلك لا يأتي إلا من خلال تعاون وتفاعل أفراد المجتمع مع حملات التوعية الأمنية.

وتأتي الحملة في إطار تنفيذ مبادرات استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى الحد من الظواهر الإجرامية، وتعزيز الثقافة الأمنية لدى السائقين وأفراد الجمهور وفرض الأمن والطمأنينة في المجتمع والوصول لمجتمع خال من الجرائم.