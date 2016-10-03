مستشفى القاسمي ينجح في استئصال ورم قطره 5 سم من رأس امراة عربية

تمكن فريق طبي من قسم جراحة الاعصاب في مستشفى القاسمي بالشارقة من إجراء عملية ناجحة لاستئصال ورم من رأس امرأة عربية يبلغ عمرها 72 عاماً، قطره 5 سنتيمترات في عملية جراحية استغرقت 7 ساعات.

وقال الدكتور ساتيش كرشنا استشاري جرحة الاعصاب بالقاسمي أن المريضة كانت تعاني منذ 14 عاما من صداع وآلام في القدم، وقد راجعت العديد من المستشفيات، وأخيرا عند فحصها في مستشفى القاسمي عن طريق الأشعة المغنطيسية؛ تبين وجود ورم حميد بالقرب من الشريان الامامي للدماغ؛ فأجريت لها عملية جراحية ناجحة وتم ازالة 95 % من الورم، وصارت حالتها مستقرة وحالياً تمارس حياتها بصورة طبيعية.